Terza categoria. Marcialla City segna una cinquina. Serravalle cede all’Eurocalcio

Solo un successo per le squadre locali nell’ultimo weekend di Terza Categoria. A centrarlo il Marcialla City, che nella terza giornata del girone A fiorentino rifila una cinquina in casa al Malmantile, sbagliando anche un rigore nel finale. Partita mai in discussione con la squadra di Signorini che l’ha sbloccata dopo appena un minuto chiudendo poi il primo tempo avanti 4-0: doppietta di Scali e reti di Maravigli e Casamonti. Nella ripresa ha arrotondato il risultato Giordano. Il Marcialla, ancora nessun gol al passivo in tre gare tra coppa e campionato, sale così a 4 punti, tre in meno del Capraia, fermato però in casa dal San Vincenzo a Torri. Il team di Costoli va sotto nella prima frazione sugli sviluppi di un corner, ma agguanta il pari nella ripresa con Boni. Nello stesso raggruppamento, detto del turno di riposo del Cortenuova, il Serravalle cede 4-2 sul campo dell’Eurocalcio Firenze. Agli empolesi non bastano le reti di Granato e Agozzino. Nel girone unico di Pistoia, invece, dopo il successo esterno all’esordio lo Sporting Lazzeretto debutta con un pari sul proprio campo. Al Lensi ci vuole un guizzo di Morelli per riacciuffare il Capostrada Belvedere. Con questo punto la squadra di Peruzzi, che adesso può contare anche sul portiere classe 2004 ex Pontedera Alberto Frangioni, sale a quota 4 in classifica mantenendosi nel gruppetto delle quattro inseguitrici alle spalle della capolista Sarripoli.

Si.Ci.