Terza categoria: nel girone B di Lucca vincono Retignano, Stiava, Bargecchia e Sporting Forte dei Marmi. SalaVetitia va di goleada e s’avvicina al titolo

Si è giocata la 24ª giornata (nona di ritorno) in Terza categoria, dove siamo a 6 turni dalla fine.

Nel girone B di Lucca vincono tutte e 4 le versiliesi. Il Retignano di Stefano Carducci centra il 4° successo di fila battendo 2-1 lo Spianate con le reti di Matteo Lorenzi e Andrea Della Latta. Ultimamente ha svoltato pure il Bargecchia, con la cura ’Pippo’ Piana: i collinari espugnano Veneri 2-1 coi gol di Filippo Ricci e Abdel Zghibri. Più larghe le affermazioni di Stiava e Sporting Forte dei Marmi. I gialloblù di Davide Ricci sabato si sono imposti a Carignano coi rigori di Marco Barsotti e Filippo Marinari (due penalty li ha avuti anche

il Sant’Alessio, sbagliandone però uno) e le reti di Lorenzo Caniparoli e Matteo Dianda. Il match è stato fermo un po’ per l’infortunio a Simone Bertini dello Stiava. I nerazzurri di Andrea Fiaschi nel posticipo del lunedì sera hanno steso la Calcistica Popolare Trebesto con doppio Mussi e singoli di Balduini e Macchiarini. Gli altri risultati: Folgore Segromigno Piano-Farneta 1-0; Morianese-Valfreddana 1-1; San Lorenzo-Atletico Marginone 1-3; Vorno-Aquila Sant’Anna 4-1. La classifica: Morianese 57; Vorno 56; Folg. Segromigno e Valfreddana 51; Sporting Forte 48; Stiava 38; S. Lorenzo 37; Atl. Marginone 32; Aquila S. Anna 30; Bargecchia 27; Spianate 25; Farneta 23; Retignano e Veneri 21; Trebesto 20; S. Alessio 3.

Nel girone unico di Massa Carrara è sempre più vicino al titolo il SalaVetitia Seravezza FC che nell’anticipo del venerdì aveva schiantato 9-0 il Vallizeri: apre e chiude Gianluca Tedeschi, in mezzo tris di Gianmarco Landi e doppiette per Di Clemente e Federico Tosi (poi espulso). Perde 1-0 a Monti la Montagna Seravezzina mentre lo Sporting Marina non si presenta dalla Gragnolese e incassa il 3-0 a tavolino. Altri risultati: Marina di Massa-Tirrenia 1-1; Pontremoli-Dallas Romagnano 1-0; Don Bosco Fossone-Spartak Apuane 2-2; Attuoni Avenza-Podenzana 5-1; riposava il Fosdinovo. Classifica: Seravezza 56; Attuoni 44; Dallas 43; Gragnolese, Montagna e Pontremoli* 40; Monti* 38; Spartak* 34; Don Bosco 33; Fosdinovo 28; M. di Massa* 26; Vallizeri* 23; Tirrenia 22; Podenzana 7; Sporting* 1. (* devono riposare)