Terza categoria, netta la differenza tra i granata e gli avversari che però meritano elogi per i valori che trasmettono. Fano mostra i muscoli, applausi a Villa San Martino

Troppo netta la differenza tecnica tra le due squadre sul sintetico di Villa San Martino, con il Fano che ha vinto largamente contro i pur volonterosi ragazzi di Casa33 che nonostante il passivo finale (0-9) hanno lottato fino alla fine e a cui va tributato un grande applauso per l’impegno e le qualità mostrate. I granata fanesi che hanno messo subito il risultato in ghiaccio nel giro di qualche minuto: al 6’ Palazzi ha trasformato un chiaro rigore per un’uscita del portiere su Gueye e neppure un minuto dopo Sabattini ha segnato il primo dei suoi tre gol nel primo tempo. Pur senza gli infortunati Niang, Bianchi e Giulini, e con Giovannelli in permesso, il Fano non ha faticato ad imporre il suo ritmo al cospetto dei ragazzi di Casa33 il cui impegno va comunque lodato, ma che poco hanno potuto sulle giocate di Omiccioli e Palazzi, nonché per la vivacità degli avanti Sabattini e Gueye, con Patrignani e Mea a fare da supporto. Dietro l’esperienza di Nodari ha fatto sì che i padroni di casa non arrivassero mai dalle parti di Sodani. Il match è filato via liscio e dopo il 5-0 per il Fano nei primi 45’, e la ripresa ha visto poi le altre quattro reti tutte firmate da Apezteguia nonostante le parate di Eguavoen. Dopo tre giornate il Fano è in testa da solo alla classifica a punteggio pieno con 14 reti fatte e appena una subita, seguito dal Corinaldo squadra B con 7 punti che però non fa classifica. La quadra fanese ha dunque mostrato di essersi calata nella dimensione della Terza Categoria. Casa 33, squadra nata con spirito solidale e formata da extracomunitari che vivono il calcio come amicizia e divertimento, è un bell’esempio di calcio pulito e positivo.

s. c.