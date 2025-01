Terza categoria. Oggi il recupero. Endas Monti-Voltanese

Manca soltanto una gara per concludere il girone d’andata di Terza categoria, quella del girone B tra Endas Monti e Real Voltanese che si recupererà oggi pomeriggio a Ravenna (ore 14,30 arbitra il ravennate Aziz Dieye). L’Endas occupa l’ultima posizione in classifica ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: infatti i suoi 3 punti sono frutto di altrettanti pareggi anche se non ha né il peggior attacco, né la peggior difesa. Di contro la Real Voltanese bazzica i quartieri alti della graduatoria: al momento è al 4º posto con le Giovanili Santerno ma con una vittoria potrebbe affiancare il Conselice al secondo posto, scavalcando la Compagnia dell’Albero: un’occasione anche per il bomber Babacar Sarr, ora a segno 8 volte, che potrebbe risalire nella classifica marcatori.