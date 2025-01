TERZA CATEGORIA. Oggi ultima d’andata. Mercoledì si gioca un recupero

Riprende il campionato con la tredicesima giornata, ultima d’andata.

Nel girone "A" il Casciana Poggio, ha raggiunto il New Team in vetta e adesso si trovano a pari punti a 30, con solo quattro lunghezze di distacco dal Filicaia Diavoli Rossi. Mercoledì 8 gennaio, alle 20.45, al "Nardini" di Castelnuovo, si disputerà il recupero della dodicesima giornata tra Filicaia e Calcistica Popolare Trebesto. Oggi, alle 14.30, si giocherà la sfida tra New Team e Filicaia Diavoli Rossi, mentre il Casciana Poggio, sempre alla stessa ora, andrà a fare visita al San Lorenzo. Alle alle 14.30 sono in programma anche: Aquila Sant’Anna - Baston Villa Qrv, Calcistica Popolare Trebesto – Barga (inizio alle 15), Lucca Ovest - Sporting Vagli, Pontecosi Lagosì - Farneta e San Vito - Coreglia.

Nel girone "B", invece, il Vorno primo in classifica, mantiene invariato il distacco dal Sant’Alessio con tre punti. Questo pomeriggio, alle 14.30, ci sarà la sfida tra il Vorno che ospiterà la terza in classifica, il Bioacqua Av Le Case, in una sfida che potrebbe permettere ai ragazzi di Gaddini di allungare ulteriormente. Il Sant’Alessio giocherà sul campo del Traversagna (alle 17) e anche in questo caso, sulla carta, la sfida potrebbe essere alla portata della formazione lucchese, visto che gli avversari, in classifica, si trovano all’undicesimo posto, con altrettanti punti. Le altre gare in programma alle 14.30 sono: Galleno - Lido di Camaiore, Real Borgo Pittini - Lammari, Spianate - Bargecchia, Stiava Veneri e Villa Basilica - Atletico Marginone.

Alessia Lombardi