TERza categoria. Orbetello Scalo: Porta nuovo allenatore

Cambio di panchina per l’Orbetello Scalo. La formazione lagunare, invischiata nei bassifondi di Terza categoria, ha deciso di cambiare allenatore per la seconda volta in questo torneo. La società ha deciso di esonerare Mauro Cecchi, ed al suo posto ci sarà Alessio Porta, allenatore-giocatore.

La separazione con Mauro Cecchi è stata dolorosa, soprattutto perché l’allenatore era molto considerato nell’ambiente, essendo da tempo vicino alla formazione lagunare. Ma dopo sei mesi così deludenti la società ha deciso di cambiare, provando a dare una svolta, cercando una ripartenza in questa pausa natalizia. E’ le festività rappresentavano il momento migliore per cambiare.

Ed allora ecco il nuovo corso a partire dall’allenamento di questa settimana post Natale, che ha visto Porta dirigere la seduta. Nonostante una classifica deludente, la società ha dimostrato di non voler rimanere inerme, e in una stagione segnata da infortuni, sfortuna e assenze finora pesanti, c’era necessità di dare una svolta.