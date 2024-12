Terza categoria. Pitigliano e Alta Maremma adesso insidiano la capolista

L’Alberese rallenta con con lo Sticciano e si fa tallonare adesso da Pitigliano e Alta Maremma: la capolista pareggia 0-0 un match alla portata, mentre dietro le inseguitrici vincono con il Pitigliano che sbanca il campo del Montiano mentre l’Alta Maremma vince il duello di Capalbio; sorride anche il Rispescia, vittorioso di misura grazie al gol di Fattoi, mentre il Ribolla si prende tre punti utili per risalire la china guadagnando tre posizioni. Vittoria esterna per il Civitella che va a vincere sul campo dell’Orbetello Scalo, formazione penultima in classifica che non riesce proprio a risollevarsi.

La classifica del girone di Terza categoria: Alberese 29, Aurora Pitigliano 28, Alta Maremma 27, Rispescia 23, Ribolla 20, Capalbio 18, Montiano 17, Batignano 17, Civitella 15, Braccagni 14, Atletico Grosseto 14, Polisportiva Scansano 14, Sticciano 7, Orbetello Scalo 6, Semproniano 5.