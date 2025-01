Terza categoria. Posticipo al Filicaia. Oggi c’è la coppa

E’ andata in archivio anche la quindicesima giornata del campionato di Terza categoria, con il posticipo del girone "A". Allo stadio "Nardini" di Castelnuovo si sono affrontate Filicaia Diavoli Rossi ed Aquila Sant’Anna. La vittoria è andata alla formazione garfagnina per 2 a 1, con i gol di Franchini e Bacci; mentre per gli ospiti ha segnato Del Barga.

La classifica: New Team 35; Filicaia Diavoli Rossi, Casciana Poggio 34; San Lorenzo 30; Calcistica Popolare Trebesto 25; Pontecosi Lagosì 23; San Vito 20; Barga 19; Coreglia 18; Aquila Sant’Anna 13; Sporting Vagli, Baston Villa Qrv 10; Farneta 8; Lucca Ovest 6.

Intanto, questo pomeriggio, alle 14.30, si giocherà la gara di Coppa provinciale tra Coreglia e Lammari che chiuderà il quadro del secondo turno e completerà anche tutti i triangolari.

Al. Lomb.