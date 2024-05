TERZA CATEGORIA. Posticipo: Filicaia sorpassa il Casciana

Si è andata completando la ventottesima giornata del campionato di Terza categoria, la terz’ultima di regular season. Nel posticipo del girone "A", il big-match tra Filicaia Diavoli Rossi e Casciana Poggio, valido per centrare il miglior piazzamento nei play-off, se lo è aggiudicato il Filicaia, grazie alla vittoria di misura 1 a 0, siglata dal gol di Micchi. I biancorossi, così, scavalcano in classifica il Casciana Poggio e vanno al quarto posto con 46 punti, mentre gi avversaro sorpassati, al quinto, con 46. Al termine del campionato mancano ancora due giornate e, quindi, tutto è ancora possibile in questo girone per quanto riguarda i play-off: con Cascio, Pieve San Paolo e Filicaia Diavoli Rossi distanziati di soli tre punti e Casciana Poggio con una lunghezza in più.

La classifica: Atletico Castiglione 56; Cascio 50; Pieve San Paolo, Filicaia Diavoli Rossi 47; Casciana Poggio 46; Coreglia 41; New Team 39; Lammari 31; Ligacutiglianese 25; Lucca Ovest 22; Villa Basilica 20; Baston Villa Qrv 19; Fornoli 15; Sporting Vagli 10.

Al. Lomb.