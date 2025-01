Terza categoria. Prima di ritorno. Sfide importanti al vertice

Prima giornata di ritorno per il campionato di Terza categoria. Nel girone "A" la lotta serrata tra New Team, Filicaia Diavoli Rossi e Casciana Poggio si sta facendo sempre più interessante, anche perché le tre formazioni sono distaccate di un solo punti, con il Filicaia che, aggiudicandosi il recupero contro la Trebesto, ha agganciato al secondo posto proprio il Casciana. La capolista New Team affronta, alle 14.30, questo pomeriggio, in casa, il Coreglia, mentre il Casciana Poggio ospita il Farneta; chiude il quadro il Filicaia Diavoli Rossi che andrà a fare visita al fanalino di coda Lucca Ovest. E, proprio in caso di successo dei biancorossi, potrebbe proiettarsi, questa sera, uno scenario diverso.

Nel girone "A" si giocheranno, sempre alle 14.30 anche: Aquila Sant’Anna - Calcistica Popolare Trebesto, San Lorenzo - Sporting Vagli e San Vito - Baston Villa Qrv; mentre, alle 14.45, si giocherà Pontecosi Lagosì - Barga.

Nel girone "B" la lotta è tra Vorno e Sant’Alessio che sono divise anche in questo caso da un punto, seguite, a ruota, dalla coppia Villa Basilica-Spianate. Il Vorno, primo in classifica, questo pomeriggio, alle 14.30, affronterà il Real Borgo Pittini, mentre il Sant’Alessio andrà a fare visita al Galleno. I ragazzi di Gaddini hanno l’occasione per allungare, ma il Sant’Alessio non si farà, certo, intimorire e cercherà di fare come sempre la sua gara. Gli altri match in programma alle 14.30 sono: Lido di Camaiore - Atletico Marginone, Stiava - Bargecchia, Traversagna - Veneri, Villa Basilica - Lammari; alle 15: Spianate - Bioacqua Av Le Case.

A. L.