Terza categoria. Recuperata la quinta nel girone di Massa. Seravezza FC primo

In Terza categoria si è recuperata mercoledì sera la 5ª giornata (saltò per alluvione ad inizio novembre) pure nel girone apuano. Al “Buon Riposo“ il SalaVetitia Seravezza FC ha battuto 3-2 la Don Bosco Fossone grazie ai gol di Gianmarco Landi, Gianluca Tedeschi e Davide Di Clemente. Altra sconfitta invece per lo Sporting Marina che perde 5-2 al “Pedonese“ col Pontremoli. Gli altri risultati: Podenzana-Fosdinovo 0-1; Spartak Apuane-Monti 2-2; Vallizeri-Marina di Massa 2-5; riposava il Tirrenia; mentre il big-match Dallas Romagnano-Montagna Seravezzina sarà sabato 23 dicembre... dato che ieri l’altro sera i Dallas giocavano il posticipo della 10ª giornata dove hanno perso 2-1 contro l’Attuoni Avenza (che a sua volta deve quindi ancora recuperare la gara della 5ª contro la Gragnolese). La classifica ora in vetta vede questa situazione: Seravezza 22 punti (in 9 gare); Monti 19 (in 10); Dallas Romagnano 18 (in 8) e Pontremoli 18 (in 10); Montagna 16 (in 8) e Marina di Massa 16 (in 10).