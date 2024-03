Terza Categoria. Rischia il Mezzano

Mancano cinque turni alla conclusione della stagione regolare di Terza Categoria. Nel girone A sembra decisamente avvantaggiato il Punta Marina che guida la classifica con 7 punti di vantaggio sul Mezzano. I granata, però, devono recuperare la gara non disputata col Saline Romagna, in programma il 27 marzo. Giocano entrambe oggi le due contendenti per la vittoria finale, anche se la sfida più difficile è senza dubbio per il Mezzano, opposto alla Compagnia dell’Albero, terza forza del campionato. Sembra più agevole la sfida del Punta Marina che se la vedrà, tra le mura amiche, col comunque ostico Junior Cervia.

Nell’affascinante girone B, con quattro squadre in 2 punti, la capolista Prada ospita il Villanova ed è chiamata alla vittoria. Brisighella e Pro Loco Reda, seconde ad 1 punto, affrontano rispettivamente Ulisse&Penelope e Biancanigo, due partite che sulla carta non dovrebbero riservare troppi problemi. La Pro Loco Reda, invece, ha lo scontro più impegnativo, col Biancanigo, sesto in classifica: gli ospiti, con un successo, si avvicinerebbero decisamente all’aritmetica qualificazione ai playoff. Programma Terza Categoria (22ª giornata, ore 14,30). Girone A: C. dell’Albero-Mezzano, Coyotes-Pol. Camerlona, E. Mattei-Carpinello, P. Marina-J. Cervia (ore 15). Domani: Monti-Bisanzio (ore 15,30), P. Corsini-Atlas. Riposa: S. Romagna. Classifica: P. Marina 47; Mezzano 40; C. Albero 35; Coyotes 34; Carpinello 32; J. Cervia 28; Atlas 27; Camerlona 25; P. Corsini 19; S. Romagna, E. Mattei 16; Bisanzio 15; Monti 10. Girone B: M. Bubano-Giovecca. Domani: Brisighella-Ulisse&Penelope, Lugo-Vatra, Prada-Villanova, P. L. Reda-Biancanigo, Sp. Lugo-Marradese. Riposa: Lectron. Classifica: Prada 42; Brisighella, Sp. Lugo 41; P. L. Reda 40; Lugo 30; Biancanigo 26; Giovecca 24; Villanova 22; Vatra 21; Marradese 20; M. Bubano 18; Ulisse&Penelope 17; Lectron 11.

u.b.