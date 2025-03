Terza categoria - Risultati, gol e classifiche. Il maltempo falcidia il girone "B». Nel girone "A» salta solo l’anticipo

Nel girone "A" non si è disputato l’anticipo tra Aquila Sant’Anna e Sporting Vagli, rinviato per l’impraticabilità del campo di Carignano. Gli altri risultati: New Team - San Lorenzo 1-0 (Giannotti), Lucca Ovest - Farneta 3-0 (Belluomini, Trubiano, Bazzucchi), Pontecosi Lagosì - Coreglia 3-1 (Marchetti, R. Martini Adami, Frediani, Canozzi), San Vito - Casciana Poggio 2-0 (Silvani, Lombardo), Calcistica Popolare Trebesto - Baston Villa Qrv 2-1 (Muscas, Ramacciotti, Di Bartolomeo), Filicaia Diavoli Rossi - Barga 4-2 (doppietta di Morelli, Fritz, Satri, Bahrjar).

La classifica: New Team 59; Filicaia Diavoli Rossi 56; Casciana Poggio 42; San Lorenzo, Calcistica Popolare Trebesto 41; San Vito, Barga 31; Pontecosi Lagosì 30; Coreglia 26; Aquila Sant’Anna 24*, Sporting Vagli 18*; Baston Villa Qrv, Lucca Ovest 15; Farneta 11.

Nota: * = una gara in meno.

Girone "B": Villa Basilica - Bargecchia 2-1 (Giusti, Lanfri, Buonaccorsi), Stiava - Galleno 3-0; rinviate d’ufficio: Vorno - Sant’Alessio, Real Borgo Pittini - Bioacqua Av Le Case, Traversagna - Atletico Marginone, Spianate - Lido di Camaiore e Veneri - Lammari perché tutte in zona rossa per allerta meteo.

La classifica: Vorno 54*; Sant’Alessio 46*; Bioacqua Av Le Case 45*; Villa Basilica 40; Spianate 39*; Lammari 37*; Stiava 33; Bargecchia 28; Lido di Camaiore 24*; Veneri 23*; Atletico Marginone 20*; Traversagna 17*; Galleno 16; Real Borgo Pittini 13.

Nota: * = una gara in meno.

A. L.