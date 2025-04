Terza Categoria: San Zaccaria in corsa per la promozione in Seconda

Settimana decisamente intensa per la Terza Categoria ravennate, soprattutto per le squadre del girone A che devono giocare oggi, per recuperare la 10ª di ritorno, e anche sabato prossimo – si gioca la 21ª giornata, rinviata il 15 febbraio – che sarebbe stato invece di riposo, in attesa della sosta pasquale. Proprio nel girone A, oggi, il San Zaccaria si gioca una fetta importante di promozione in Seconda, ospitando al "Soprani" il Saline Romagna, sesto in classifica ma avversario sempre temibile con un attacco di 51 gol uno dei migliori della categoria: e sarà anche una lotta tra bomber con Nicola Montanari Gatti dei padroni di casa, già in gol 16 volte, contro i 9 di Sintucci del Saline. Anche se deve ancora riposare, il San Zaccaria ha 4 punti di vantaggio sulla Polisportiva Camerlona che proprio oggi si ferma per riposare. Dovesse arrivare a +7 il margine dei biancorossi non sarebbe facile per la diretta rivale recuperarli nelle tre restanti partite di campionato. Ormai quasi certe della qualificazione per i playoff le formazioni sino alla settima posizione, resta in ballo l’ultimo posto disponibile e la lotta sembra ormai ristretta tra Wild Bagnara e Atlas con la prima avanti di 1 punto.

Domani, nel girone B, riposa la capolista Lugo e potrebbe essere raggiunta dalla Real Voltanese (recentemente battuta in casa 0-2 dai lughesi nella semifinale d’andata di Coppa), che fa visita allo Sporting Castel Guelfo mentre potrebbe avvicinarsi anche la Giovanili Santerno che ospita il Prada, ora 9º in classifica ma con soli due punti da recuperare sul Villanova che, peraltro, ha una gara in meno da disputare. Programma Terza Categoria Ravenna (28ª giornata, ore 15,30). Girone A (oggi): Atlas-Marradese, Coyotes-Wild Bagnara, E. Mattei-Godo, Giovecca-Lectron, Lido Adriano-Mordano Bubano, San Zaccaria-Saline Romagna, Stella Azzurra-Junior Cervia. Riposa: Pol. Camerlona. Girone B (domani): Compagnia dell’Albero-Biancanigo, Conselice-Sporting Lugo, Endas Monti-Bisanzio, Giovanili Santerno-Prada, Sporting Castel Guelfo-Real Voltanese, Vatra-Porto Corsini, Villanova-Ulisse&Penelope. Riposa: Lugo. u.b.