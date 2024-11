Terza categoria. San Zaccaria ok, big match all’Atlas . Lugo di misura

In attesa del turno infrasettimanale che inizia questa sera con Lectron-Atlas, nel girone A di Terza la capolista San Zaccaria si impone 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Spazzoli ed Erik Fabbri: solo il finale è più equilibrato dopo il gol di Diop – sempre più capocannoniere del raggruppamento – negli ultimi 15’. L’Atlas (Riccardo Portaleone nella foto) fa suo 3-2 lo scontro diretto per il secondo posto con il Giovecca: decisiva la rete a metà secondo tempo di Faarcas. Nel girone B comanda sempre il Lugo che regola 1-0 il Bisanzio grazie al gol di Elezi. Ma le inseguitrici vincono tutte e restano a -4 dalla capolista. Risultati Terza Categoria (8ª giornata). Girone A: Atlas-Giovecca 3-2, Lido Adriano-Lectron 1-0, Mordano Bubano-Marradese 2-1, Pol. Camerlona-Wild Bagnara 1-0, San Zaccaria-Godo 2-1, Saline Romagna-Junior Cervia 3-4, Stella Azzurra-E. Mattei 0-3. Riposa: Coyotes. Classifica: S. Zaccaria 18; Atlas 16; J. Cervia, Giovecca 13; M. Bubano 12; Godo, Marradese 11; S. Romagna 10; Pol. Camerlona 8; L. Adriano 7; Coyotes 6; St. Azzurra 5; E. Mattei, W. Bagnara 4; Lectron 1. Girone B: Compagnia dell’Albero-Vatra 5-1, Conselice-Porto Corsini 2-0, Lugo-Bisanzio 1-0, Sp. Castel Guelfo-Giovanili Santerno 1-3, Sp. Lugo-Biancanigo 3-3, Ulisse&Penelope-Real Voltanese 2-2, Villanova-Prada 3-0. Riposa: Monti. Classifica: Lugo 18; C. Albero, Conselice, Giov. Santerno 14; Sp. Lugo 12; R. Voltanese 11; Villanova 10; Biancanigo, Ulisse&Penelope 9; Bisanzio 6; Sp. C. Guelfo 4; Prada, Vatra 3; P. Corsini 2; Monti 1.

u.b.