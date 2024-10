Terza categoria. San Zaccaria sfida i Coyotes. Giovecca ospite delle Saline

Torna in campo la Terza Categoria ravennate, maltempo permettendo, con tutte le partite del girone A. Guidano in tre a punteggio pieno, Giovecca, Marradese e San Zaccaria, le ultime due impegnate in casa rispettivamente con Godo e Coyotes mentre i lughesi saranno ospiti delle Saline Romagna, ancora imbattuti con 4 punti come l’Atlas – del capocannoniere del gruppo, Treossi con 3 gol – che, però, in questo turno riposa. Nel girone B, che scende in campo domani, non ci sono più squadre e punteggio pieno, se non il Bisanzio che ha 3 punti ma ha già riposato e sarà ospite della Real Voltanese, una delle 5 che guidano la classifica. Tra queste riposa la Compagnia dell’Albero mentre le Giovanili Santerno faranno visita al Lugo, poi Conselice e Sporting Lugo ospitano rispettivamente Sporting Castel Guelfo e Porto Corsini. Terza Categoria (ore 15,30). Girone A: Junior Cervia-Wild Bagnara, L. Adriano-St. Azzurra, Marradese-Godo, Mordano Bubano-Lectron, Pol. Camerlona-E. Mattei, San Zaccaria-Coyotes, Saline Romagna-Giovecca. Riposa: Atlas. Classifica: Marradese, Giovecca, S. Zaccaria 6; Atlas, S. Romagna 4; M. Bubano, Pol. Camerlona 3; Godo, L. Adriano, J. Cervia, St. Azzurra, Lectron, W. Bagnara 1; E. Mattei, Coyotes 0. Girone B (domani): Biancanigo-Prada, Conselice-Sp. Castel Guelfo, Lugo-Giovanili Santerno, Real Voltanese-Bisanzio, Sp. Lugo-Porto Corsini, Ulisse&Penelope-Vatra, Villanova-Monti. Riposa: Compagnia dell’Albero. Classifica: C. Albero, Conselice, Giov. Santerno, Sp. Lugo, R. Voltanese 4; Bisanzio, Biancanigo, Lugo, Villanova 3; Ulisse&Penelope 2; Vatra, Prada, Sp. C. Guelfo 1; P. Corsini, Monti 0.

u.b.