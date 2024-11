Terza categoria Scontro diretto al vertice. Il Monti sfida la ’reginetta’ Salavetitia Seravezza

La quinta giornata di Terza categoria sposta tutte le attenzioni sul ’Don Bosco’ dove, alle 15,30, prende piede il big match tra la seconda forza del torneo, il Monti (9 punti) e la prima della classe, Salavetitia Seravezza (12). Due squadre che portano addosso numeri importanti, con i versiliesi che viaggiamo alla media di tre gol all’attivo; di contro il Monti si presenta con la miglior difesa del torneo (3 gol subiti). Sconfitto all’esordio, il Monti si è subito ritrovato diventando energico e ’cattivo’ mettendo in fila tre vittorie consecutive. In squadra vanta giocatori che in un recente passato hanno fatto le fortune di diverse squadre lunigianesi.

Al ’Raffi’ di Romagnano l’altra seconda forza del torneo, lo Spartak Apuane (9), affronta il Retignano e cercherà di approfittare al meglio dello scontro al vertice. La Gragnolese è di scena sul campo del Montagna Seravezzina. Il Podenzana aspetta la visita della Virtus San Marco Luni. Lunedì, alle 20,30, nel posticipo, ci sarà la sfida tra Fosdinovo e Cinquale e il derbissimo Attuoni-Don Bosco.