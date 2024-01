Terza categoria. Sei mesi di squalifica per una stretta di mano

Sei mesi di squalifica per Paggetti, dirigente dello Strada Castel San Niccolò, formazione di Terza categoria, reo sulla base di quanto descritto dal giudice sportivo di aver salutato a fina partita l’arbitro stringendoli "la mano in maniera energica e avvicinandosi gli puntava il dito contro" protestando e costrigendo l’arbitro a divincolarsi dalla presa. Le proteste sarebbero poi proseguite anche negli spogliatoi dove il direttore di gara è potuto rientrare in ritardo a casa di un altro dirigente dello Strada, Curinga, reo di aver "ritardato la consegna delle chiavi" permettendo così ai propri calciatori di avvicinare l’arbitro e proseguire nelle proteste. Per lui squalifica fino al 24 marzo. Intanto cresce l’attesa per la finale della Coppa di Terza categoria tra Fortis Arezzo e Faellese. Entro la prossima settimana verà scelta la sede.