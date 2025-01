Terza categoria: si ripartirà con le sfide Don Bosco-Sporting Forte e Gragnolese-Monti. Seravezza campione d’inverno. Ma nessuno alza bandiera banca

Salavetitia Seravezza campione d’inverno: 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Primato annunciato, nelle previsioni di fine estate e dopo 13 giornate rispettato. I versiliesi sanno che la concorrenza, tuttavia, non è certamente con la bandiera bianca in mano.

A scalare di quattro gradini c’è la coppia Don Bosco Fossone e Sporting Forte dei Marmi che alla ripresa di sabato si sfidano a Carrara. I giallorossi di Paolo Ulivi con passo deciso hanno affondato quattro micidiali unghiate nel ventre dei cugini del Fosdinovo. Vittoria anche dello Sporting che nel primo sabato del 2025 ha violato il ’Rocchi’ infliggendo un pesante 3-0 al decimato Podenzana.

Le lunigianesi Monti e Gragnolese, in area playoff, inseguono la capofila rispettivamente al quarto e quinto posto con 6 e 7 punti di distacco. E ora si sfidano alla ripresa. Accanto alla Gragnolese c’è anche lo Spartak Apuane.

"C’è da tenere in considerazione la forza d’urto che esprime il Salavetitia, ma le cifre dicono tutto – afferma il presidente del Monti, Riro Carlotti –. Classifica corta, non cortissima, e sentenza definitiva appesa, per ora, ai fili dell’incertezza". Carlotti predica nell’orto del realismo ma non si nasconde dietro comodi paraventi. "Lo ripeto, non è il caso di parlare di promozione da parte della prima della classe, il campionato, del resto è ancora troppo lungo, domani inizia la fase discendente e tante evoluzioni-involuzioni posso verificarsi. Oggi, l’obiettivo nostro è quello di provare a migliorare i 28 punti conquistati nella fase ascendente del torneo".

Il programma di sabato: Attuoni Avenza-Montagna Seravezzina, Don Bosco Fossone-Sporting Forte dei Marmi, Gragnolese-Monti, Podenzana-Cinquale, Retignano-Virtus San Marco Luni, Salavetitia Seravezza-Fosdinovo, Sporting Marina-Spartak Apuane.