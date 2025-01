Terza Categoria. Tante le vittorie locali

En plein di vittorie sfiorato nell’ultimo fine settimana per le squadre locali impegnate nel girone B della Terza Categoria di Pisa. L’unica a non centrare i tre punti è stata il Ponzano, travolta 5-0 sul campo del quotato Santa Maria a Monte. Pronto riscatto invece della capolista Calasanzio, che grazie alle reti di Bianco e Caciagli regola di misura a Pontedera il Casteldelbosco e porta a tre le lunghezze di vantaggio sul Casciana Termelari, nel frattempo agganciato al secondo posto dal Ponte a Elsa. La squadra di Bagnoli liquida infatti 3-1 in casa l’ostico Stella Azzurra con la doppietta di Pisano (uno su rigore) e il gol di Delvigo. Subito in scia ai biancorossi ecco il Casenuove Gambassi, che con Volpini, un rigore di Koceku e Tinti cala il tris sul campo amico contro l’Oltrera. Infine, Pinori e Fili firmano il 2-0 con cui il Giovani Fucecchio 2000 ha la meglio sul fanalino di coda La Borra.

Passando al girone A di Firenze finisce in parità lo scontro ad alta quota tra l’imbattuto San Vincenzo a Torri e la capolista Capraia, a cui non basta il vantaggio di Ciulli su punizione. Adesso la squadra di Costoli è stata agganciata in vetta dal San Polo con il San Vincenzo a Torri che resta a meno cinque. Nel medesimo raggruppamento inaspettata battuta d’arresto del Marcialla, caduto 2-0 a Malmantile. Niente da fare nemmeno per il Serravalle, che a Cortenuova concede due gol di vantaggio al più quotato Euro Calcio Firenze prima di provare la rimonta che si ferma però sul 2-3 (reti di Cisse e Conti).

Chiudiamo con Lazzeretto e Galleno, entrambe sconfitte 2-0 in trasferta rispettivamente dal Capostrada Belvedere nel torneo pistoiese e dall’Atletico Marginone 2000 nel girone B di Lucca. Un ko che fa scivolare i biancorossi di Peruzzi a cinque lunghezze dalla zona play-off, mentre il team di Ricci resta penultimo con 9 punti a più otto sul Real Borgo Pittini.

Si.Ci.