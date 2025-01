Terza categoria. Tutti in campo per la ripresa del torneo

Nel 2025 il primo campionato a riprendere è quello di Terza Categoria. La sedicesima giornata, prima del girone di ritorno, viene spalmata su tre giorni. Dopo l’anticipo del Girone A tra Peretola 1873 e San Paolino Caritas, si giocano quattro partite oggi e altre nove domani.

Nel Girone A al sabato spicca San Vincenzo a Torri-Marcialla City, rispettivamente terza e quarta in classifica. Domenica la capolista Capraia gioca in trasferta contro il Serravalle, mentre il San Polo, secondo, in casa con l’Atletico Valdipesa.

Nel Girone B tutti i big match sono in programma domani: San Michele-Vaglia, Leccese-Sestoese, Londa-Pian di San Bartolo e Floriagafir Bellariva-Rignano.

Con il nuovo anno riprende anche la Coppa Fringuelli, la fase provinciale della manifestazione riservata alle squadre di Terza Categoria. Mercoledì 15 gennaio si giocano le sfide dei quarti di finale, in gara unica: sono in programma Marcialla City-Capraia, Sporting Lazzeretto-Carraia, San Paolino Caritas-Duccio Dini e Vaglia-Leccese.