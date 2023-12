Terza categoria. Valbisenzio Academy, fuga solitaria in classifica. E La Briglia Vaiano si lascia alle spalle il periodo no

Una prima della classe sempre più in fuga, che continuando a mantenere questo passo potrebbe chiudere virtualmente i giochi in anticipo. Anche se le dirette inseguitrici non hanno intenzione di mollare. Questo il quadro tracciato dalla tredicesima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio ieri. E che ha tolto ogni dubbio su almeno un aspetto: sarà la Valbisenzio Academy la squadra da battere, perlomeno per la promozione diretta. E dopo il successo nel recupero di mercoledì scorso contro il Montepiano, gli uomini di Antonio Imbriano si sono ripetuti contro il Grignano, espugnando il campo dei rivali con un 7-0 che lascia poco spazio a repliche. Merito di una prestazione corale di livello sublimata dalla tripletta di Rossellò, dalla doppietta di Ghianni e dagli acuti di Mazzola ed Attucci, che vede la compagine vaianese sempre più salda al comando della classifica con 32 punti. Occhio però al San Giusto, che non vuole gettare la spugna: con l’1-0 imposto a Poggio alla Malva alla Polisportiva Naldi diretta concorrente (rete di Massamba) la banda Trezza si candida come alternativa principale ai valbisentini, consolidando la seconda posizione a quota 26. Attenzione però alla risalita de La Briglia Vaiano, che sembra essersi messa alle spalle un periodo negativo (anche per i danni causati dall’alluvione) e ha ricominciato a macinare risultati: Caggianese ha segnato la rete dell’1-0 esterno contro il Tobbiana, che vale l’attuale quarta piazza. Anche perché nel frattempo il Paperino San Giorgio è caduto a sorpresa fra le mura amiche: Vurro e Fabbri hanno certificato il 2-1 finale, vanificando il gol di Parlavecchio. Frena anche il Bacchereto, adesso sesto, che non è riuscito a sfruttare al massimo il fattore- campo e non è andato oltre l’1-1 casalingo con il Colonnata (Calabrese da un lato, Melandri dall’altro). Può sorridere anche Las Vegas, nel 3-2 interno sull’Eurocalcio "B": è vero che la gara con la seconda squadra della società fiorentina non assegna punti validi ai fini della graduatoria, ma vincere fa sempre bene al morale e anche il fatto che abbia segnato il nuovo arrivato Bandinelli è positivo, per mister Shehaj. Risalgono le quotazioni del BGV Soccer, dopo il 5-0 rifilato al Montepiano. E il pari a reti inviolate fra La Libertà Viaccia ed Eureka accontenta entrambe, in fin dei conti.

G.F.