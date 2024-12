Terza categoria Vincono San Marco Luni e Gragnolese. Monti e Sporting Forte in alta quota. Posticipi per Seravezza e Don Bosco

Nell’11° turno del campionato di Terza categoria spicca la netta vittoria del Monti che fa suo il derby con il Podenzana e che prova a insidiare la vetta, posizionandosi al secondo posto della classifica. Importante anche il successo della Gragnolese che rifila un pesante poker al Retignano e che sale a 21 punti, riacciuffando lo Spartak Apuane fermato dall’agguerrito Sporting Forte dei Marmi che, a sua volta, si candida come formazione capace di dare del filo da torcere alla prima della classe. Emozioni e gol nel match tra l’Attuoni Avenza e la Virtus San Marco Luni con quest’ultima che si impone in trasferta 4-3. Vittoria anche per la Montagna Seravezzina che supera senza problemi il fanalino di coda Fosdinovo. Stasera alle 20.30 scenderanno in campo il Don Bosco Fossone contro il Cinquale e lo Sporting Marina che al ’Pedonese’ di Marina di Pietrasanta ospiterà la capolista Searvezza.

Risultati: Attuoni Avenza-Virtus S.Marco Luni 3-4, Gragnolese-Retignano 4-0, Montagna Seravezzina-Fosdinovo 3-0, Podenzana-Monti 1-4, Sp.Forte dei Marmi-Spartak Apuane 1-0.

Posticipi (ore 20.30): Sporting Marina- Salavetitia Seravezza e Don Bosco Fossone-Cinquale.

Classifica: Salavetitia Seravezza 25, Monti, Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone 24, Gragnolese e Spartak Apuane 21, Virtus San Marco Luni 16, Montagna Seravezzina e Retignano 13, Podenzana 11, Attuoni 10, Cinquale 7, Sporting Marina e Fosdinovo 4.

Ilaria Gallione