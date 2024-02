Terza categoria, vittoria di misura in finale contro la Faellese al Comunale (1-0). Gozzi relaga la coppa alla Fortis. La dedica a Benucci e Sorini

AREZZO

Un anno dopo la Fortis Arezzo si prende la coppa provinciale di Terza categoria, secondo trofeo in bacheca per la società del presidente Martoglio nell’anno in cui ha inaugurato la gestione del centro sportivo Lorentini. Ma la coppa vinta al Comunale contro la Faellese ha due dediche speciali. "Avremmo voluto festeggiare con Carlo Benucci e e Claudio Sorini, due amici della Fortis scomparsi prematuramente - ha detto il tecnico Mirko Latorraca - questa coppa è anche per loro". In campo contro la Faellese è stata battaglia vera. anche perchè la Fortis voleva cancellare il ko di un anno fa in finale contro il Badia Agnano. "Ci eravamo fatti la promessa di tornare in finale e vincerla" prosegue Latorraca. La partitaè stata decisa dalla punizione di Gozzi all’11’, sotto la sud, mandando in estasi i tifosi della Fortis in tribuna che ha poi dovuto guardarsi bene dal ritorno di una Faellese che ha provato a rovinare i piani della squadra di Martoglio. Poi al 90’ l’inizio della festa per un trofeo inseguito a lungo.

M.M.