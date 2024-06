Terza Dallas e Attuoni si giocano la promozione. Sfida ad alta tensione sul sintetico di Fossone

L’ultimo atto di una sfida infinita. Stavolta non c’è domani, tra Dallas Romagnano e Attuoni, questo pomeriggio dalle 16 a confronto sul sintetico di Fossone, una delle due dovrà alzare bandiera bianca e lasciare il passaporto alla Seconda Categoria.

Qui Romagnano

"Se perdiamo… No, non ci voglio pensare. Un altro anno in Terza no!". Andrea Pucci, diggi del Dallas si spaventa al solo pensiero, stavolta non vuole scherzi di carnevale fuori stagione. "Lungi da me l’idea di fare lo sbruffone – dice – ma a questo punto solo il Dallas Romagnano si può complicare la vita. L’Attuoni che rispettiamo non mi fa paura, otto mesi e passa tra campionato e Coppa hanno detto che tra noi e loro c’è stata differenza, per cui chi scenderà in campo dovrà giocare come sa e come ha fatto sino ad oggi".

Al primo tentativo Andrea Pucci spara al bersaglio della Seconda categoria. "Gli ingredienti per conquistare questo salto di categoria ci sono tutti. Non solo per il vantaggio dei due risultati su tre a nostra disposizione, ma mi ripeto i ragazzi che ci tengono più degli altri, la squadra ha dimostrato tutto il suo valore nel corso del campionato, è vero abbiamo avuto un periodo di appannamento dovuto agli impegni di Coppa. Bertolini è stato molto bravo a portare il gruppo caricato a questo appuntamento. No, non perdiamo contro l’Attuoni che è un’ottima squadra e questo sono convinto che sia lo spareggio più giusto per salire in Seconda".

Qui Avenza

"Qualcosa non torna – attacca il tecnico Tinfena –. Da tutte le parti continuano ad arrivare ‘segnali’ che cominciano a preoccuparmi. Troppo entusiasmo, comprensibile, il clima di grande convinzione che dà quasi per scontata la nostra promozione in Seconda. Non mi piace per niente. Può contribuire a provocare nella squadra un allentamento della giusta tensione per affrontare una gara così difficile e contro il Dallas che, ricordiamolo, ha vinto la Coppa Provinciale fino ad arrivare alla finalissima regionale".

L’Attuoni, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. "Anche se siamo in Terza – prosegue l’allenatore – , penso di non esagerare se dico che sarà una gara molto tattica, soprattutto per il Dallas che cercherà di sfruttare il vantaggio che il regolamento gli consente negli eventuali 120’, determinante sarà la condizione psicofisica delle due squadre. Quella dell’Attuoni è ottima. Credo lo sia altrettanto quella del Dallas, per cui alla fine potrà deciderla anche un episodio banale".