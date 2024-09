Terza: tanti gol al debutto

È iniziata ufficialmente sul campo la stagione di Terza categoria 2024/2025 con otto squadre versiliesi ai nastri di partenza. In attesa del campionato (con le “nostre“ ancora divise in due gironi, fra Lucca e Massa Carrara) ecco che nel weekend passato c’è stato il primo giro d’antipasto con la Coppa provinciale. C’erano subito tre derby in programma. Ecco com’è andata.

Montagna Seravezzina-Sporting Forte dei Marmi 3-1 Successo netto per i nerogialli montanari che sul campo di casa di Minazzana battono 3-1 i cugini del mare dello Sporting Forte dei Marmi. La mano del tecnico Giacomo Carella già si vede sui seravezzini, che quest’anno partono con rinnovate ambizioni. Già nel primo tempo la pratica è archiviata con un 2-0 firmato da Lari e Mataj. Lo Sporting Forte non riesce a prendere le misure all’avversario e nella ripresa incassa pure la terza rete, a firma Ricci (con deviazione) per la Montagna. Il gol nerazzurro arriva troppo tardi con Evangelisti.

SalaVetitia Seravezza-Stiava 2-1 Vince in casa pure la squadra verdazzurra campione in carica a livello di campionato (mai rinunciataria alla promozione in Seconda categoria): al “Buon Riposo“ di Pozzi c’è il 2-1 sullo Stiava griffato nel primo tempo da Grasso e capitan Soldani. Nel secondo tempo Davide Ricci cambia qualcosa nei gialloblù ospiti che accorciano le distanze col subentrato Andrea Dati. Poi c’è il rigore sbagliato (sarebbe stato il 2-2) di Matteo Bertilotti.

Bargecchia-Sporting Marina 2-2 A “Le Colline“ i bargecchini di Piana vanno avanti due volte ma si fanno sempre riprendere dai marinelli. Al primo vantaggio a firma dell’"Usignolo" Andrea Rosi (di testa su corner già al 2° minuto) replica lo Sporting con un’autorete di Gabriele Del Chiaro su conclusione di Riccò e poi nel finale ecco il “botta e risposta“ fra Andrea "L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo" Raffagnagi (su grande assist da destra di Gemignani) e Bascherini in gran pallonetto a beffare Barsuglia sul palo opposto (era stato pescato in profondità da un lancio millimetrico).

Gli altri risultati di Coppa: Aquila Sant’Anna-San Vito 2-2; Sant’Alessio-Calcistica Popolare Trebesto 0-1; Atletico Marginone-Spianate 0-1; Vorno-Villa Basilica 1-2; Farneta-San Lorenzo 0-3; Barga-Coreglia 0-1; Baston Villa-Pontecosì 1-4; Diavoli Rossi-Casciana Poggio 2-0; Sporting Vagli-New Team 2-4.

Nel prossimo sabato secondo giro di coppa con altri due derby dei triangolari: Sporting Forte dei Marmi-Retignano e Stiava-Lido di Camaiore. Mentre lunedì sera in posticipo al “Pedonese“ ci sarà il return-match di Sporting Marina-Bargecchia.