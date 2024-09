Test Pescara, Rimini deve ritrovarsi: "Serve un cambio di mentalità"

Mette i suoi sull’attenti Antonio Buscè. Niente drammi dopo la sconfitta con la Virtus Entella, è troppo presto per farne. Ma l’allenatore del Rimini rimarca quello che di quella gara non gli è piaciuto alla vigilia del match con il Pescara. Tanto per rinfrescare la memoria ai suoi. "In quella gara non ho visto una reazione della squadra e questo non deve più accadere – dice – Il Pescara ha giocatori di qualità, molti potrebbero essere da categoria superiore. Se dicessi che per cento minuti saremo in grado di limitare i nostri avversari sarei ipocrita, bugiardo. Perché non si può, a nessun livello. Bisogna saper accettare la partita nella partita, che l’avversario ti prenda campo, che abbia più fiducia di te in quel momento. Non bisogna disordinarsi, nel senso che bisogna essere sempre compatti". Buscè detta la linea dopo un’altra settimana di lavoro. E medita di tornare un po’ all’antico per quel che riguarda la formazione iniziale. Ancora, quindi, una piccola rivoluzione, ma questa volta, almeno sulla carta, meno rischiosa. "Qualche cambiamento potrebbe esserci – dice il tecnico campano – ma il più grande deve essere di mentalità. Vai in vantaggio contro una squadra importante, come successo contro l’Entella – spiega – in quell’attimo devi pensare: non devo prendere gol, devo ritornare ad essere la squadra che si deve salvare. Non vuol dire avere poca fiducia, ma permette che ti scatti in testa quella situazione che ti fa essere più cattivo. Avere più fame".

Mentalità, fame, cattiveria agonistica. Tutto questo Buscè chiede al suo Rimini. "Perché se ci si sente belli, alti, biondi e con gli occhi azzurri – l’allenatore dei biancorossi se la cava con un esempio simpatico per fare arrivare il messaggio forte e chiaro ai suoi – dopo le due partite fatte bene in Coppa Italia e a tratti anche con Carpi ed Entella, e se ti senti un attimo appagato, allora andiamo incontro a problemi abbastanza seri".

Capitan Colombi e compagni potranno ancora una volta contare sul calore dei tifosi di casa che aspettano di poter festeggiare la prima vittoria in campionato. E, intanto, ai botteghini del ’Neri’ la gara di oggi segna anche la chiusura della campagna abbonamenti.