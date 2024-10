Testacoda a Cervia. Brividi per Spiv e Sparta

Al netto degli anticipi di oggi nei quali sono impegnate la capolista e una delle seconde (Misano-Verucchio e Bellariva-Fratta Terme), domani pomeriggio, alle 14.30, si giocano le altre gare della nona giornata nel campionato di Promozione. Complice la giornata di recupero prevista per mercoledì prossimo, la maggior parte delle squadre disputerà quindi 3 gare in 8 giorni. Il Cervia United, secondo della classe a quota 14 in condominio con Fratta Terme, Bakia Cesenatico e Santarcangelo, ospita fra le mura amiche del ‘Todoli’ di Milano Marittima, i forlivesi dell’Edelweiss. Si tratta in pratica di un testacoda, dal momento che gli ospiti occupano l’ultima posizione con appena 2 punti racimolati. Ma non tragga in inganno la classifica, perché lo stato di forma dell’Edelweiss è in crescita, come testimoniano i 2 pareggi consecutivi conseguiti contro Forlimpopoli e Sparta Castel Bolognese. Il Cervia di mister Montanari giocherà comunque coi favori del pronostico, anche se, gli stessi gialloblù, hanno leggermente frenato la propria marcia, pareggiando le ultime due gare contro Riccione (0-0) e Verucchio (1-1). La ‘forbice’ è dunque meno ampia di quanto non dica la classifica. Altro match interessante è quello in programma a Rimini, dove la Stella ospita il Classe. Le due squadre sono appaiate al 10° posto con 10 punti e un ruolino di marcia identico, fatto di 3 vittorie un pareggio e 3 sconfitte. L’undici ravennate di mister Polidori è reduce dal ko 3-1 di Misano sul campo della nuova capolista, arrivato dopo il vantaggio firmato da Andalò, che è il capocannoniere del girone con 6 reti, tutte su azione. I padroni di casa, che col Classe non hanno mai vinto (2 pareggi e 2 sconfitte), sono invece reduci da 2 scivoloni consecutivi, contro Savignanese e Civitella con 7 reti complessive al passivo. Il San Pietro in Vincoli, che con 7 punti è scivolato in zona playout, gioca a Forlimpopoli una sorta di scontro diretto per uscire dalla zona calda, con la speranza di dare continuità al colpo esterno di Bellariva. Gli artusiani – un solo pareggio nelle ultime 4 partite – hanno invece un punto in più. È una trasferta sulla carta proibitiva quella che attende lo Sparta Castel Bolognese, quartultimo a quota 6, a Santarcangelo, sul campo della vice capolista. I castellani vengono da una occasione persa (1-1) nello scontro diretto casalingo contro l’Edelweiss. Altro testacoda è quello che attende la Frugesport, penultima con 3 punti e a secco di gol da 4 turni, al ‘Moretti’ di Cesenatico, contro il Bakia, secondo della classe e reduce dal pareggio esterno di Diegaro.