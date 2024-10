Tifo incessante. Un grande spettacolo da parte dei tifosi. Allo ‘Stefano Lotti’ pubblico da applausi

Dopo la grande risposta data in occasione del derby con il Livorno, i tifosi bianconeri si sono ripetuti: ieri sera, a Poggibonsi, hanno riempito il settore ospiti dello stadio Stefano Lotti, per sostenere Bianchi e compagni in una partita molto, molto, delicata.

Si è visto un bello spettacolo, sugli spalti, con le due tifoserie che si sono fatte sentire, dal primo minuto, con i padroni di casa che hanno colorato il proprio settore con bandiere giallorosse, fino all’ultimo.

La scelta di giocare in notturna, per permettere a più gente possibile di assistere alla partita, inizialmente fissata alle 15, è stata premiata. In tribuna coperta, tra i tanti addetti ai lavori presenti ad assistere al match, l’ex centrocampista del SIena Daniele Galloppa, il tecnico Ivan Maraia e l’allenatore della Sangiovannese, prossima avversaria della Robur, Marco Bonura.