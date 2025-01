Tifosi. Collettivo Riminese, destinazione Pescara

Sono appena rientrati da Chiavari, stanno preparando la trasferta di sabato a Pescara, ma già pensano anche a quella di Trapani. Non si fanno certo impressionare da una sconfitta i tifosi del Collettivo Riminese. Che già da giorni stanno organizzando il viaggio in pullman verso Pescara dove capitan Colombi e compagni saranno di scena sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30). La partenza è prevista per le 13.30 da Piazzale del Popolo, davanti al ’Romeo Neri’. Il prezzo del viaggio in pullman è di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni Ivan 335-5711536 e Claudio 338-8162999. Ed è sempre a loro che occorre rivolgersi per volare verso Trapani. Missione Coppa Italia. Il Collettivo ha prenotato i voli Ryanair. Chi avesse prenotato gli stessi voli può rivolgersi al club per gli spostamenti all’aeroporto Marco Polo di Venezia e da Palermo a Trapani.