Tifosi. Il Collettivo organizza i viaggi dell’anno nuovo

Il Rimini è già tornato ad allenarsi e i tifosi si sono già rimessi a organizzare trasferte. Il Collettivo Riminese raccoglie adesioni per la gara di lunedì sul campo della Virtus Entella. La partenza per Chiavari in pullman è prevista per le 8.30 da Piazzale del Popolo (calcio d’inizio alle 20.30). Il costo del viaggio è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999). Ma non è finita qui perché è anche già possibile prenotare un posto in pullman per raggiungere Pescara la settimana successivo. Partenza da Piazzale del Popolo sabato 11 gennaio alle 13.30). Il costo del viaggio in pullman è di 25 euro. Organizzazione intensa per le prime due partite dell’anno dei biancorossi. E c’è da aspettarsi che i riminesi rispondano ancora una volta in massa, proprio come successo nel girone d’andata.