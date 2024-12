Tifosi. Il Collettivo organizza la trasferta a Pineto

Sono pronti a rimettersi in viaggio i tifosi del Rimini. Che, messa in un angolo la soddisfazione per la vittoria contro il Pontedera, stanno già organizzando la trasferta in programma venerdì sera (calcio d’inizio alle 20.30) sul campo del Pineto. La partenza, come di consueto, è prevista da Piazzale del Popolo alle 17.30. Si potrà viaggiare in pullman insieme al Collettivo pagando una quota di 25 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan 335-5711536 e Claudio 338-8162999. E, intanto, la squadra di mister Buscè è tornata al lavoro, dopo una domenica di meritato riposo. In settimana il tecnico campano dovrebbe recuperare a tutti gli effetti anche De Vitis e Chiarella che sembrano ormai essersi buttati alle spalle i rispettivi guai muscolari. Una notizia non di poco conto per Buscè che potrebbe avere, per la prima volta in questa stagione, la rosa al completo.