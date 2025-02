Tifosi. In pullman verso Ferrara

C’erano a Trapani nella gara d’andata di coppa, c’erano nell’ultima trasferta in casa del Milan Futuro. Ma ci saranno anche domenica in casa della Spal. I tifosi del Rimini, smaltita la sbornia per il successo contro i siciliani di martedì sera al ’Neri’, sono pronti a rimettersi in viaggio. La trasferta di Ferrara è una di quelle decisamente sentite, ma anche chilometricamente meno impegnative. Il Collettivo Riminese raggiungerà Ferrara in pullman. La partenza è prevista domenica alle 14.30 in Piazzale del Popolo, davanti al ’Neri’. La quota di partecipazione è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan 335-5711536 e Claudio 338 8162999. E c’è da scommettere che saranno tanti i tifosi del Rimini domenica pomeriggio al ’Mazza’. Naturalmente dovranno essere munuti di biglietto. I tagliandi si potranno acquistare in prevendita, ma ancora non è arrivato il via libera da parte dei due club. Notizie più certe se ne avranno nelle prossime ore. Per il momento, però, è possibile organizzarsi per il viaggio domenicale (calcio d’inizio alle 17.30).