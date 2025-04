Titane colpite e affondate. La Ternana ne fa cinque

Nella tana di una Ternana desiderosa di riprendersi subito la testa della classifica dopo la vittoria del Parma nell’anticipo, la San Marino Academy cambia qualcosa nell’undici di partenza. Ma questo non basta per non incappare in una sconfitta piuttosto pesante (5-0). Bragantini sceglie nel mezzo della difesa Congia, con Magni dirottata in corsia al posto di Peare. Davanti all’ex Orobica agisce Pirini, mentre in attacco si rivede Tamburini. In panchina, viste le assenze persistenti di Poli, Ciavatta e Fancellu, cui si aggiunge quella di Montanari, siedono anche due Primavera come Benatti e Gallesio. Il primo acuto delle umbre arriva nei minuti finali del primo tempo con Moraca. Poi nella ripresa dilagano con Bonetti, ancora Moraca, Regazzoni e Pirone nel recupero.

Ternana: Ciccioli; Ripamonti (74’ Lombardo), Pacioni, Corrado, Capitanelli; Regazzoli, Fusar Poli, Petrara (86’ Santoro); Bonetti (74’ Zannini); Gomes (20’ Pirone), Moraca (86’ Porcarelli). A disp.: Ghioc, Quazzico, Battistini, Massimino. All.: Cincotta.

San Marino Academy: Limardi; Larocca, Weithofer, Congia (66’ Peare), Magni; Marchetti; Ventura (54’ Miotto), Bertolotti, Battaglioli (74’ Giuliani), Pirini (66’ Crocioni); Tamburini (74’ Galli). A disp.: Gallesio, Gardel, Benatti, Gallina. All.: Bragantini.

Serie B femminile (24ª giornata): Bologna-Hellas Verona 4-0, Brescia-Vis Mediterranea 7-0, Cesena-Genoa 1-2, Chievo-Parma 0-3, Lumezzane-Orobica 2-1, Pavia-Freedom Cuneo 1-1, Res Roma-Arezzo 1-0, Ternana-San Marino Academy 5-0.

Classifica: Ternana 63; Parma 61; Genoa, Bologna 51; Lumezzane 44; Brescia 35; Arezzo 34; Freedom Cuneo, Chievo 33; Cesena 32; Res Roma 29; Verona 25; Orobica 21; San Marino Academy 20; Pavia 17; Vis Mediterranea 2.