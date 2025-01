Titane, tre squilli vincenti. Così la Vis va al tappeto

Un primo tempo vorace basta alla San Marino Academy per chiudere il girone di andata con un risultato rotondo (3-0). E inoltre buono, anzi buonissimo per la classifica. La Vis Mediterranea era ultima ma il dato della difesa imponeva grande attenzione: in pochissime si erano imposte con più di due reti di scarto sulle avellinesi; in casa loro, solamente una: la Ternana. Bragantini mantiene il 3-5-2 ma cambia qualche pedina: Ventura per Weithofer a destra e Crocioni per Giuliani in mezzo. Prima panchina per Elisa Battaglioli, che avrà modo di debuttare in corso d’opera. Di Crocioni, Ventura e Marchetti i gol che valgono i tre punti. San Marino Academy: Limardi; Larocca, Congia, Magni; Ventura (61’ Weithofer), Bertolotti (82’ Fancellu), Marchetti, Crocioni (76’Galli), Peare; Tamburini (76’ Pirini), Poli (61’ Battaglioli). A disp.: Montanari, Gardel, Ciavatta, Miotto. All.: Bragantini.

Serie B femminile (15ª giornata): Parma-Freedom 1-0, Pavia-Ternana 2-4, Cesena-Res Roma 2-1, Arezzo-Genoa 1-2, Brescia-Chievo 3-1, Hellas Verona-Lumezzane 0-3, Orobica Bergamo-Bologna 2-4, Vis Mediterranea-San Marino Academy 0-3.

Classifica: Parma, Ternana 40; Genoa 36; Bologna 31; Chievo, Lumezzane 27; Brescia 24; Arezzo 22; Cesena 21; Freedom 19; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; San Marino Academy 13; Hellas Verona, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.