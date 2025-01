Titani a caccia del tris. United, debutta Borioni

Vuole concedere il tris il San Marino che questo pomeriggio si rimette in viaggio, dopo aver debuttato al ’Calbi’ di Cattolica, per affrontare il Fiorenzuola. In palio nel Piacentino ci sono tre punti fondamentali per la corsa salvezza con gli emiliani che occupano l’ultimo posto della classifica in condominio con la Sammaurese e con nove punti in meno rispetto ai titani. Una buona occasione per la squadra di Biagioni reduce dai successi contro Zenith Prato e Corticella che hanno ridato ossigeno alla classifica dei biancazzurri della Repubblica che condividono il quint’ultimo posto proprio con il Corticella.

Si rimette in viaggio oggi anche lo United Riccione reduce dall’ennesimo ribaltone in una stagione che non smette di riservare sorprese. Per dire il vero quasi tutte non esattamente positive. Nel pomeriggio di venerdì, quindi a pochissimi giorni dal match che oggi la squadra della Perla Verde giocherà in casa del Cittadella Vis Modena, il presidente Tranquilli ha esonerato mister Cortellini, il tecnico che il nuovo numero uno dello United aveva scelto appena un mese fa per sostituire l’esonerato Beoni. La società biancazzurra, tuttavia, non ha dato comunicazione ufficiale nè dell’esonero di Cortellini (comunque avvenuto) e tanto meno dell’ingaggio di mister Mauro Borioni (nella foto), tecnico marchigiano al quale il presidente Tranquilli ha pensato per guidare la sua squadra. Che non se la passa bene, classifica alla mano. Con 18 punti raccolti (solo uno durante la gestione Tranquilli iniziata i primi giorni di dicembre dopo l’acquisizione del club dell’ex proprietario Cassese) lo United Riccione occupa il penultimo posto della classifica con sei punti di vantaggio dalla coppia all’ultimo posto formata da Fiorenzuola e Sammaurese. Nelle ultime sei gare i biancazzurri, rivoluzionati dal mercato invernale, hanno conquistato un solo punticino nel derby con la Sammaurese. Sono quattro le sconfitte consecutive e anche oggi a Modena la strada sembra tutta in salita.

Serie D. Girone D (21ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-United Riccione, Corticella-Forlì, Fiorenzuola-San Marino, Lentigione-Piacenza, Prato-Sasso Marconi, Progresso-Imolese, Sammaurese-Tuttocuoio, Tau Altopascio-Zenith Pratom, Ravenna-Pistoiese.

Classifica: Forlì, Ravenna, Tau 45; Pistoiese 40; Lentigione 39; Imolese 31; Tuttocuoio 30; Prato 25; Piacenza, Sasso Marconi 24; Zenith Prato, Cittadella Vis Modena 22; San Marino, Corticella 21; Progresso 20; United Riccione 18; Fiorenzuola, Sammaurese 12.