Titani ko nel recupero. Il Sestri Levante cala il tris

Nel recupero della quarta giornata del campionato Primavera 4 la San Marino Academy cade in Liguria. È il Sestri Levante a fare 1-0 dopo appena 16’ con Caceres. La formazione di Cancelli impatta al 37’ con il gol realizzato da Bianchi, ma nella ripresa Gallastroni dà il nuovo vantaggio ai liguri, che poi lo puntellano a 10’ dal termine con il sigillo di Prete. Un recupero senza punti che lascia i biancazzurri all’ultimo posto in classifica con due punti conquistati nelle cinque partite sin qui disputate. Una vittoria che, invece, permette al Sestri Levante di scalare qualche posizione in classifica staccandosi dalla zona caldissima. San Marino Academy: Casadei; Marani (12’ Galassi), Grazioso (83’ Bindi), Vernazzaro, Zafferani, Fratticci (83’ Dell’Amore), Marinucci, Bianchi, Marfella, E. Della Balda (83’ Protti), Valentini (65’ Ricci). A disposizione: F. Della Balda, Bindi, Pasolini, Mularoni. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (4ª giornata): Alcione Milano-Legnago 2-0, Caldiero Terma-Novara 1-2, Giana Erminio-Pontedera 0-2, Union Clodiense-Trento 1-0, Sestri Levante-San Marino Academy 3-1. A riposo il Carpi.

Classifica: Novara 16; Pontedera, Carpi 10; Alcione Milano 9; Trento, Caldiero Terme 8; Sestri Levante 6; Giana Erminio 5; Union Clodiense 4; Legnago 3; San Marino Academy 2.