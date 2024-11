Titani verso un traguardo storico. In Nations League si tenta la scalata

C’è poco da girarci attorno. Questa sera allo Stadium la Nazionale di San Marino contro Gibilterrà giocherà una delle partite più importanti del calcio sammarinese. In palio il salto verso la Lega C della Nations League. E se la contenderanno questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) San Marino e Gibilterra. I titani, dopo l’indimenticabile successo di neanche un mese fa con il Liechtenstein, hanno a loro disposizione il primo e storico match point. In caso di vittoria infatti San Marino scavalcherebbe Gibilterra e si qualificherebbe con un turno di anticipo in Lega C di Nations League. "I ragazzi si stanno allenando bene – cerca di non alzare la tensione il commissario tecnico dei biancazzurri Roberto Cevoli – e sono pronti per questa gara. Sappiamo che la partita è importante, possiamo puntare a qualcosa di mai fatto prima". Obiettivo storico, ma Cevoli non perde di vista il campo. "La squadra dovrà stare attenta a non perdere energie mentali e concentrarsi sull’incontro", ci tiene subito a sottolineare. Se per Gibilterra la partita di questa sera si può considerare l’ultima chance per qualificarsi, cosa che accadrebbe solo in caso di vittoria della squadra della Rocca, in caso di pareggio San Marino avrebbe a disposizione anche la gara di lunedì prossimo con il Liechtenstein. Il commissario tecnico dei titani però non vuole fare calcoli e punta alla vittoria. "Personalmente vorrei chiudere il discorso domani sera (questa sera, ndr), ma con il successo di settembre con il Liechtenstein ci siamo guadagnati anche una seconda opportunità di passare il turno".

È pronto anche il centrocampista Lorenzo Lazzari che sta ritrovando la sua miglior condizione. "Siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo. Non nascondo neanche l’emozione – racconta il giovane centrocampista – perché sappiamo che vincendo contro Gibilterra possiamo fare qualcosa di storico. Affrontiamo una squadra più fisica di noi, molto abile sulle palle inattive. Dovremo fare attenzione soprattutto a questo". la classifica al momento vede Gibilterra al comando con 5 punti in 3 gare, seguita da San Marino con 3 punti in 2 gare e il Lichtenstein con 2 punti in 3 partite disputate. La corsa verso il grande salto continua.