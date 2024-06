Titolo nazionale di calcetto Acsi. Il trionfo di una squadra-famiglia. L’impresa Adorni sul tetto d’Italia

Sono versiliesi i nuovi campioni italiani di calcio a 5 Acsi. La squadra è l’Impresa Edile Adorni/Farmacia Moderna Vassallo. Alla recente fase finale nazionale andata in scena a Cattolica i ragazzi viareggini, freschi bi-campioni della Acsi Lido Season (organizzata da Futsal Entertainment e che si svolge al Pardini Sports Center di Lido di Camaiore), hanno sbaragliato la concorrenza arrivata da tutto lo Stivale meritandosi un titolo imprevisto alla vigilia.

"Non ce lo aspettavamo - assicura il capitano Samuele Faccioli -, ma appena vinto il nostro girone abbiamo seriamente iniziato a credere che avremmo potuto giocarcela. Alla fine il nostro è stato un successo meritato, un successo che dedichiamo a noi stessi, perché è dal 2018 che giochiamo e ci divertiamo assieme".

Nell’ordine sono arrivate le vittorie contro: Studio Pregio Genova 7-1 (tris di Lucarini, doppio Petrucci e singoli di Faccioli e Frau) e New Team Gabicce B 5-1 (doppio Petrucci e acuti di Faccioli, Giannini e Frau) nel girone. Successi avvalorati in semifinale, nel derbyssimo contro L’Altromare (altra squadra versiliese iscritta alla kermesse) sconfitto 4-0 con i centri di Lucarini, Faccioli, Giannini e Frau, ed in finale contro il New Team Gabicce sconfitto 5-4. Finalissima i cui Lucarini mette a segno una bella tripletta ed in cui vanno a referto anche Faccioli,l e Petrucci. "È stata una finale combattuta sì - commenta ancora Faccioli -, ma che abbiamo sempre controllato. Abbiamo chiuso il primo tempo avanti 3-1, per poi allungare sul 5-3 dopo il ritorno degli avversari".

Sergio Iacopetti