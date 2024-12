Toffano illude, Masi Torello beffato nel recupero

Bentivoglio 2 Masi-Voghiera 1: Lipparini, M. Marchesi, Gabrielli (23’ st Cacciapuoti), Ribello, Callegari, M. Marchesi, Mezzetti, Righetti (9’ st Santaniello), D’Errico, Fiorentini, Raspadori. A disposizione: Guarino, Piccolo, Serra, Bisteghi, Mantovani, Balboni. All.: Evangelista.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Rubbi (1’ st Ghali), Tosse, Mazzoni (36’ st Nardini), E. Quarella, Cattin, Maistrello (18’ st Baldon), Boschini, Toffano (31’ st Ginesi), Maione, Parmeggiani. A disposizione: Gherardi, T. Quarella, Chiossi, Vidali. All.: Lega.

Reti: 13’ pt Toffano (M), 32’ pt rig. M. Marchesi (B), 50’ st Santaniello (B).

Note: ammoniti: M. Marchesi (B), Santaniello (B), Rubbi (M), Tosse (M), Mazzoni (M), Boschini (M), Maione (M).

Bel colpo del Bentivoglio, che passa per il risultato di due reti a uno sugli ospiti del Masi Torello Voghiera, nella sfida valida per il recupero della ottava giornata del girone C di promozione emiliana. I padroni di casa arrivano al match dal pareggio interno con la Portuense, mentre gli ospiti del Masi-Voghiera sono reduci dalla sconfitta sul campo del Mesola nell’impegno infrasettimanale di mercoledì, recupero della sedicesima giornata. Partono subito forte gli ospiti, che mettono pressione alla difesa casalinga dai primi minuti. Al minuto 13 arriva la rete del vantaggio, siglata dal numero 9 Toffano, che conclude in rete una bella azione corale e porta il punteggio sullo 0-1.

Buona la reazione dei padroni di casa, che crescono di intensità con il passare dei minuti. Al minuto 32 viene fischiato un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, in seguito a un fallo in area del Masi. Dal dischetto si presenta il numero 2 Marchesi, che non si lascia ipnotizzare da Broccoli e infila in rete il pareggio. Per la prima frazione è tutto.

Nella ripresa il match rimane combattuto, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. L’occasione più nitida è però per il Bentivoglio, e passa per i piedi di D’Errico, che liberato al tiro da posizione favorevole non riesce a inquadrare lo specchio e spara di poco a lato. Nel recupero arriva la rete che decide il match a tempo praticamente scaduto: su un calcio d’angolo si libera dalla marcatura Santaniello, che prende bene il tempo e incorna in rete il definitivo 2-1. Chiude il girone d’andata con una vittoria il Bentivoglio, che al giro di boa si trova a quota 31 al quarto posto, mentre rimangono fermi a quota 15 gli ospiti del Masi-Voghiera, momentaneamente invischiati nella zona playout.