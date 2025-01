Tolentino. Bomber Lovotti resta in maglia cremisi. Tortelli: "La vittoria ci ha ridato certezze»

Bomber Fabricio Lovotti non si tocca, l’attaccante che ha firmato 9 gol vestirà cremisi fino alla fine della stagione. Il giocatore ha sottolineato la gratitudine verso la società per aver creduto in lui sin dall’inizio. Questo uno dei motivi principali che hanno spinto Fabricio e il suo entourage, Augustin Marioni e Piero Sileoni, a restare. Fondamentale anche il supporto ricevuto dai tutti i tifosi, i quali hanno avuto una parte molto importante nella sua scelta finale di restare a Tolentino.

La squadra si sta preparando per la difficile trasferta a Chiesanuova che mette di fronte la terza e la quarta forza del campionato. "Ci aspettiamo – dice il centrocampista Paolo Tortelli – una partita molto difficile, giocheremo su un campo ostico dove saranno i particolari a fare la differenza". Il Tolentino vuole dare seguito alla vittoria della scorsa giornata, cercando di ridurre il divario in classifica con la squadra di Mobili.

"L’ultima vittoria contro il Fabriano Cerreto – afferma Tortelli – ci ha ridato molte certezze, specie dal punto di vista psicologico. I tifosi ci hanno dato una grande mano perché ci sostengono sempre, finora sono stati la nostra arma in più e continueranno ad esserlo fino alla fine". Dal mercato sono arrivati importanti elementi. "La squadra – conclude Tortelli – è stata puntellata con giocatori di qualità ed esperienza, sappiamo quante difficoltà ci sono nel girone di ritorno che è un campionato a parte e dovremo essere attenti a migliorarci settimanalmente per trovare i risultati, poi alla fine tireremo le somme".