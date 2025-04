Tolentino e Urbino pareggiano 0-0 nello spareggio playoff

Tolentino 0 Urbino 0: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Badiali (40’ st Salvucci Andrei), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (45’ st Cicconetti), Capezzani (15’ st Stefoni, 49’ st Di Biagio), Lovotti. All. Passarini. URBINO: Porcellini, Nisi, Boccioletti (40’ st Serges), Pierpaoli (20’ st Palazzi), Giovane (1’ st Bellucci), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (40’ st Dalla Bona), Bardeggia, Galante, Sergiacomo (40’ st Mari). All. Mariani. Arbitro Zaccheria di Legnano.

Note: spettatori: 1.200 circa con presenza ospite. Ammoniti: Tamagnini, Tizi, Strano, Pierpaoli, Passarini, Mariani, Tortelli, Bucosse, Badiali, Di Biagio. Espulso: Strano al 10’ st per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 2-3 Recupero: 1’ pt, 6’ st.

Finisce 0 a 0 tra Tolentino e Urbino. Prima del fischio d’inizio vengono premiati Tizi, Capezzani, Tortelli e Strano per il raggiungimento di traguardi importanti con la maglia cremisi in termini di numero di partite con la casacca del Tolentino. La prima sortita offensiva della partita è di marca ospite, al 5’ con il colpo di testa di Giovane alto sopra la traversa. Si rende pericoloso anche il Tolentino al 14’ con la conclusione di Tortelli smorzata che sfila di poco a lato. Al 19’ pericolosissimo l’Urbino con la punizione dai venticinque metri di Zancocchia, vicina all’incrocio dei pali. Primo tempo avaro di occasioni da rete, con entrambe le formazioni molto accorte in fase difensiva vista la partita delicata per entrambe.

Nella ripresa cremisi vicinissimi al gol nella prima azione della ripresa con il sinistro di Moscati alto da posizione favorevole. 10’ episodio che può cambiare la partita, Strano espulso per doppia ammonizione lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. Urbino in forcing offensivo complice la superiorità numerica, con i cremisi che cercano di difendersi in maniera ordinata. Al 37’ clamorosa occasione sciupata dal Tolentino, bella palla di Stricker a centro area ma Tortelli con il sinistro non trova lo specchio di poco. 39’ pericolosi i ducali con Bardeggia, che si libera in area e conclude, blocca attento Bucosse a terra. Finisce a reti bianche lo spareggio playoff tra Tolentino e Urbino, al termine di novanta minuti giocati ad alta intensità da entrambe le formazioni. Cremisi condizionati dall’inferiorità numerica nella ripresa.

Marco Natalini