Tolentino. I cremisi hanno centrato cinque vittorie di fila. Il capitano Tizi: "Adesso vogliamo fare ancora di più»

Il Tolentino sta vivendo un momento esaltante, con cinque vittorie consecutive e il momentaneo quinto posto in classifica, che garantirebbe l’accesso ai playoff. "Ci sentiamo in forma – spiega Lorenzo Tizi, capitano dei cremisi – e c’è sintonia all’interno dello spogliatoio, le vittorie aiutano a far crescere il morale e nelle ultime settimane ci stiamo meritando sul campo di fare bene. Dopo un inizio complicato dovuto all’adattamento con l’allenatore e i nuovi calciatori arrivati, ora siamo migliorati e volenterosi di fare ancora di più nelle prossime partite". I cremisi sono attesi domenica da una sfida equilibrata, perché i ragazzi di Passarini se la vedranno contro la Sangiustese. "Con il girone di andata che sta volgendo al termine – afferma il capitano cremisi – posso dire che è un campionato davvero equilibrato, in cui ogni squadra può dire la propria. La Sangiustese è una di quelle formazioni che possono metterci in difficoltà, hanno diversi giocatori tecnici nel reparto avanzato e una fisicità importante in tutti i reparti. Noi – conclude Tizi – quindi dovremo avere la massima attenzione perché vogliamo allungare il momento favorevole, per regalare una soddisfazione ai tifosi, che ci sono stati sempre vicino e queste vittorie sono soprattutto dedicate a loro". I cremisi scenderanno in campo domenica al "Della Vittoria", calcio d’inizio fissato alle 15.

Marco Natalini