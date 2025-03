Tolentino. Passarini: "Il tifoso Bordolini è nei nostri cuori. Battiamo il Montegranaro e dedichiamogli la vittoria»

"Vogliamo la vittoria per omaggiare nel miglior modo la memoria dello storico tifoso Roberto Bordolini". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, sulla partita contro il Montegranaro. Per i cremisi sarà una gara tosta anche dal punto di vista emotivo per la settimana difficile che la tifoseria ha subito per la prematura scomparsa dell’ultras cremisi. "Dobbiamo stare vicini ai tifosi – dice il tecnico – ed essere una cosa sola da qui alla fine, la partita di oggi è uno scoglio importante perché il Montegranaro è una formazione in fiducia e ricca di talento. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione e alzare il livello rispetto alla partita di sette giorni fa per ottenere tre punti". In casa Tolentino ci saranno le pesanti assenze degli squalificati Lovotti e Badiali, sarà l’ooccasione per qualche giocatore di mettersi in mostra e avvicinare i cremisi all’obiettivo playoff. "Sono tranquillo, posso scegliere alternative di livello. Piano piano – prosegue il tecnico – stiamo recuperando diversi giocatori, quindi non ci saranno problemi nel sostituirli. Specie nel reparto offensivo posso contare sulle qualità di Moscati, Peluso e Cicconetti per cercare di mettere in difficoltà gli avversari". Crocevia importante quindi in ottica playoff, con il Tolentino che vuole compiere il passo decisivo per agguantare l’obiettivo. "Siamo nella condizione di essere padroni del nostro destino – conclude Passarini – cerchiamo di fare la nostra partita, cercando di ottenere punti pesanti".

Marco Natalini