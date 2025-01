Tolentino. "Poca lucidità negli ultimi metri»

Tolentino esce a mani vuote dallo stadio "Diana" di Osimo. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Passarini, con il match molto equilibrato tra le formazioni che è stato deciso dal calcio di rigore per i padroni di casa nel primo tempo. "Non siamo riusciti ad essere lucidi negli ultimi venti metri, - commenta amareggiato il tecnico Passarini – abbiamo manovrato tanto il gioco non riuscendo però a ricavare occasioni da gol nitide per provare a pareggiare. L’episodio del rigore – aggiunge – ha pesato perché siamo andati sotto dopo pochi minuti, giocare tutta la partita di rincorsa non è mai facile". Tolentino che infatti ha avuto il pallino del gioco per larghi tratti del match con tanti fraseggi in mezzo al campo, trovando però poche volte lo specchio di porta. "Ci è mancata quella cattiveria agonistica che in un paio di circostanze ci avrebbe fatto fare la differenza, siamo in un periodo complicato - dice l’allenatore cremisi – a livello di infortuni, dobbiamo lavorare per recuperare tutti al più presto e tornare presto a fare punti". Cremisi che infatti sono stati limitati da diverse assenze, specialmente nel reparto avanzato complice l’assenza di Moscati per squalifica e il forfait di Peluso. "Sull’atteggiamento e la voglia messa in campo – conclude Passarini – non posso rimproverare nulla alla squadra, perché ha lottato e provato in tutti i modi a cercare la via del gol. Complice qualche defezione e la rete subita dopo pochi minuti, torniamo a casa con una sconfitta che ci servirà come lezione per crescere e per lavorare con ancor più grinta nella settimana per preparare la prossima sfida".

Marco Natalini