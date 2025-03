Tolentino ringrazia Tortelli

1

MONTEGRANARO

: Bucosse, Salvucci Raul (8’ st Di Biagio), Tizi (35’ st Mariani), Strano, Stricker, Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati, Capezzani (22’ st Cicconetti), Peluso. All. Passarini

MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Iuvalè (44’ st Malavolta), Mancini (31’ st Sindic), Capponi (35’ st Gonzales), Jallow, Proesman (8’ st Di Matteo), Tonuzi (35’ pt Perpepaj). All. Mengo

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto

Reti: 4’ pt Tonuzi, 38’ st Tortelli

Note: spettatori: 900 circa. Ammoniti: Moscati, Tizi, Capponi, Di Matteo, Stortini, Capezzani, Sindic, Bucosse, Jallow. Calci d’angolo: 7-3 recupero: 3’ pt, 6’ st.

Prima del fischio d’inizio si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Roberto Bordolini, storico ultras cremisi venuto a mancare nei giorni scorsi. Gara equilibrata con il Montegranaro che ha condotto una partita molto ordinata in fase difensiva, generosissimo il Tolentino nel finale che trova il meritato pareggio con Tortelli, portando a casa un punto che muove la classifica. Il Montegranaro parte fortissimo, al 4’ passa in vantaggio con Tonuzi che servito centralmente dall’assist di Jallow fulmina Bucosse e porta avanti i suoi. Al 14’ Tiro insidioso di Salvucci dalla distanza, pochi centimetri sopra la traversa. 17’ Tolentino che va vicinissimo al pareggio, stavolta Capezzani da posizione favorevole apre troppo il destro e sfiora il palo. Cremisi in crescendo col passare dei minuti, è il turno di Peluso che trova attento Taborda sul primo palo. Sul finire della prima frazione altra occasione Tolentino, Tortelli da posizione defilata non centra lo specchio. Ripresa. Al 17’ c’è la prima occasione da segnalare, con la punizione di Capezzani dai trenta metri, conclusione che termina docile tra le braccia di Taborda. 38’ pareggio del Tolentino sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto dal neoentrato Cicconetti, è Tortelli a svettare più in alto di tutti e sigla l’1-1 facendo esplodere il Della Vittoria. 43’ Montegranaro pericoloso in contropiede con Perpepaj e grande parata di Bucosse. Tolentino ci prova anche nel recupero non riuscendo a completare la rimonta, finisce 1-1.

Marco Natalini