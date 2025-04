Tolentino-Urbino: Sfida Cruciale per l'Accesso ai Playoff

"Sarà una partita da dentro o fuori da giocare al massimo dell’energia per rendere orgogliosa la nostra gente". Così Paolo Passarini (foto), tecnico del Tolentino, sullo scontro diretto di oggi alle 16 contro l’Urbino. Per entrambe le squadre saranno obbligatori i tre punti per staccare il pass ed accedere ai playoff. "Scenderemo in campo – aggiunge – con la nostra solita intensità, siamo consci dell’importanza della partita contro un avversario molto quotato come l’Urbino, saremo molto determinati a prenderci tre punti". In settimana Passarini ha ritrovato alcuni elementi importanti in vista del match, su tutti il bomber argentino Lovotti, uscito acciaccato domenica scorsa dopo un colpo. "Abbiamo svolto una settimana di lavoro molto buona, non tutti – continua – sono al 100% ma sono fiducioso di poter fare una grande partita. Giocheremo entrambe per vincere, credo che ne verrà fuori una partita molto entusiasmante e qualitativa in cui appunto dovremo dimostrare di meritare il successo". I cremisi potranno contare sul sostegno del pubblico, da inizio stagione vero valore aggiunto nelle gare casalinghe. "A Tolentino – conclude Passarini – è tornato molto entusiasmo come non si vedeva da qualche stagione, questo legame che si è rafforzato ulteriormente ogni domenica e ci spinge a dare sempre di più, speriamo di centrare la vittoria per regalare una gioia a tutto l’ambiente cremisi perché se lo merita".

Marco Natalini