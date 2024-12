Tonfo Badesse! Il San Miniato batte l’Argentario. Vince il San Quirico, Acquaviva ko a Tegoleto

Nel Girone C spicca, senza dubbio, la rovinosa caduta del Lornano Badesse, che nello scontro al vertice contro l’Orbetello incassa ben cinque reti e deve cedere agli avversari la prima posizione. A condannare i senesi è un primo tempo catastrofico, con Cerone che apre le marcature al 10’ prima che Langhina salga in cattedra, segnando il raddoppio al 24’ e siglando il 3-0 in chiusura di frazione. Nella ripresa il Badesse non ha neanche il tempo di impostare una reazione, perché Langhina mette a referto la tripletta personale dopo quattro minuti e Stafena chiude definitivamente i conti dopo otto.

All’estremo opposto il San Miniato, che supera 3-0 l’Argentario: Pecchi apre i giochi al 29’, per poi raddoppiare all’80’. Quattro minuti dopo, Mensini sigla il 3-0. Stesso risultato per la Casolese, che vince il derby contro il San Gimignano ed entra in zona play off, lasciando i neroverdi, che erano tornati al successo domenica scorsa contro il Fonteblanda, in terzultima posizione: Sabatino va in rete già dopo tre minuti, Bonfitto raddoppia al 10’ della ripresa e Bruno conclude la questione nel recupero. Giornataccia, invece, per il Radicondoli, che dopo essere andato in vantaggio contro il Sant’Andrea con Giacomini al 24’ del primo tempo, incassa il ritorno degli avversari nella ripresa, che ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Lelli. Pareggi, infine, per il Pianella (0-0 contro il Pomarance) e per il Gracciano contro il Monterotondo, con La Marca che, nel secondo tempo, pareggia il vantaggio di Romeo siglato nella prima frazione.

Nel Girone F si assiste alla ripartenza del San Quirico dopo il pareggio di domenica contro il Ponte d’Arbia: i giallorossi superano l’Arezzo FC grazie alla rete di Franchetti e si mantiene a quattro punti dall’Acquaviva, battuta nettamente dal Tegoleto (3-0 il risultato finale, frutto della doppietta di Bonci e della rete di Rossi). Tra Acquaviva e San Quirico si mantiene il Torrenieri, che in casa batte 2-1 il Ponte d’Arbia (doppietta di Bindi per i padroni di casa, rete di Pascarella per gli ospiti). Vittoria anche per il Montalcino, che batte 1-0 l’Atletico Piancastagnaio (rete di D’Aniello), interrompendone la striscia positiva che durava da sei giornate e agganciandolo il classifica. Torna infine al successo l’Amiata, che dopo il passaggio a vuoto di domenica in casa del Torrenieri, ad Abbadia San Salvatore supera 3-1 lo Spoiano grazie alle reti di Lafraitisse, Contorni e Julian (di Arapi il gol della bandiera degli avversari): con i tre punti di ieri la squadra di mister Sbrilli si porta in ottava posizione, a due lunghezze dalla zona play off.

Marco Brunelli