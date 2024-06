Torna Mawuli, via Risaliti. Parigi nei radar dell’Arezzo

di Luca Amorosi

AREZZO

Mawuli sarà ancora un calciatore dell’Arezzo: il ds Cutolo è riuscito a riportare in amaranto il mediano ghanese classe ’98, che era rientrato al Sudtirol alla scadenza del prestito. Mawuli torna a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto. Una gradita conferma dopo una bella stagione con 34 presenze e tre reti, anche perché in mezzo lasciano pedine importanti come Castiglia e Foglia. Il ritorno di Mawuli non preclude comunque la possibilità di arrivare anche a Simone Calvano, il nome forte seguito da Cutolo per la mediana: 31 anni il prossimo 11 luglio, è un regista che può coesistere proprio con Mawuli in un centrocampo a due, ma può anche alternarsi con il ghanese in una linea a tre. In Puglia, sotto la guida di Capuano, ha raccolto 35 presenze e un gol. Quindici gettoni in A, una trentina in B e tanti anni di C, spesso con maglie pesanti, ne impreziosiscono il curriculum. A complicare la trattativa, la volontà del Taranto di trattenerlo e il vincolo fino a giugno 2025. L’Arezzo ci proverà, tenendo a mente anche le esigenze in altri ruoli: in attacco ci sarà da capire se l’affare Mawuli è legato al futuro di Pattarello, che a Bolzano apprezzano e tentato dal salto di categoria. L’addio di Sebastiani, inoltre, offre a Cutolo più spazio di manovra per seguire più piste: sfumata quella per Morra, nelle ultime ore sono tornati di moda due attaccanti ex amaranto che possono quindi ambientarsi con facilità.

Il primo è Alessandro Polidori, punta classe 1992 cresciuta nel vivaio amaranto e tornata nella stagione 2016/17 (dieci gol in 35 presenze). Reduce dalla retrocessione con la Virtus Francavilla (7 gol), si è dunque svincolato. L’altro è Giacomo Parigi: più giovane (28 anni), è aretino doc e cresciuto nell’Arezzo prima di un lungo girovagare per lo stivale. Nell’ultima stagione, ad Arzignano, ha totalizzato 8 gol in 32 gare. Ha ancora un anno di contratto con i veneti ma mai dire mai. Rescinde Giacomo Risaliti, che chiude la sua positiva esperienza ad Arezzo con 57 presenze e ben 10 gol. La società ha reso nota la campagna abbonamenti per la prossima stagione, in due fasi: prelazione per i vecchi abbonati dal 3 al 17 luglio. Una sola giornata amaranto ma prezzi più alti in ogni settore. La curva sud, per esempio, costa 140 euro in prelazione (rispetto ai 110 dello scorso anno) e 160 in vendita libera.