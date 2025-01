Tornei giovanili durante le festività natalizie. FolloGavo e Leoni. Belle esperienze

Festività natalizie all’insegna dei tornei per i bimbi della Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e della società affiliata Leoni di Maremma. Esordienti 2013 allenati da Davide Martinozzi di scena nel torneo Christmas Cup, che si svolgeva fra Paganico e Grosseto. Durante la prima giornata a Paganico i ragazzi hanno affrontato l’Atletico Maremma, la Nuova Grosseto Barbanella e l’Academy Livorno, facendo un buon gioco di squadra. Nella seconda giornata hanno giocato a Grosseto, affrontando in mattinata due squadre professionistiche come Pistoiese e Frosinone. Nel pomeriggio hanno affrontato la Nuova Grosseto Barbanella e l’Academy Livorno.

I Pulcini 2014 allenati da Emanuele Luzzi hanno partecipato al torneo Christmas 2024 organizzato dal Picchi Livorno. Le squadre erano divise in due gironi con incrocio finale. Primi Calci 2017 allenati da Diego Orlandini impegnati a Palazzaccio, a Cecina, ottima la prova da parte di tutti, soprattutto dal punto di vista dell’impegno e dell’attenzione. I Piccoli Amici 2018 allenati da Lisa Demi hanno disputato un torneo a Palazzaccio. I bambini hanno disputato due partite, si sono impegnati e si sono divertiti moltissimo.

Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Flavio Peccianti di scena nel torneo di Sesto Fiorentino in un bellissimo impianto. I bambini hanno giocato tre partite durante la mattinata. Nel pomeriggio altre due gare. Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Marco Di Fiore e Maurizio Aguirre impegnati nel recupero di campionato in casa del Manciano, con quattro tempi da 15 minuti ciascuno. Bella partita da parte dei bimbi gialloverdi, giocata con grande entusiasmo. Partita molto corretta e divertente. Primi Calci 2016 dei Leoni di Maremma allenati da Nicola Andreini di scena nel torneo Christmas 2024 alla Scuola Calcio Armando Picchi. Dieci squadre hanno preso parte alla rassegna, tra cui Prato, Tau e Venturina. Nella mattina i bimbi hanno giocato le partite del girone, per poi nel pomeriggio giocare la fase finale.